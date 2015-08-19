Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Состояние здоровья народного артиста Мухтара Маниева нормализовалось. Актер переведен из реанимации в палату.

Жена актера Насиба Маниева сообщила Report, что он чувствует себя хорошо.

Она отметила, что согласно заключению врачей, в состоянии М.Маниева наблюдается положительная динамика: "В настоящее время он разговаривает, память хорошая. Его навещают товарищи по работе. Министерство культуры и туризма, руководство киностудии "Азербайджанфильм" и министерства здравоохранения постоянно интересуются здоровьем Мухтара. Мы благодарны каждому. Но пока неизвестно, когда его выпишут из больницы. Если в предстоящие дни он будет чувствовать себя хорошо, его выпишут".

М.Маниев страдает диабетом и дважды перенес инфаркт. 6 августа состояние актера резко ухудшилось и его госпитализировали в Научно-хирургический центр им. Топчибашева, где ампутировали левую ногу ниже лодыжки.

Напомним, что народный артист Мухтар Маниев родился в 1935 году в Баку. Он снялся в более 157 фильмах.