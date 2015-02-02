Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В театре "YUĞ" состоялся очередной показ спектакля "Незабываемый эфенди". Как сообщает Report, спектакль поставлен по мотивам пьесы известного драмматурга Ильяса Эфендиева "Цветок аромата или ты всегда со мной". На просмотре спектакля присутствовал вице-премьер Эльчин Эфендиев с дочерью Гюнай. По окончании спектакля Э. Эфендиев встретился с актерами театра, поздравил их с успешным показом и высоко оценил их игру. "После просмотра представления я сожалею о том, что редко посещал спектакли театра "YUĞ". Впредь я постараюсь чаще бывать на ваших представлениях", - сказал Э.Эфендиев.

Отметим что, режиссером-постановщиком спектакля является Видади Гасанов, художником - Умай Гасанова, музыкальное оформление - Амида Гасымова.

В спектакле задействованы заслуженные артисты республики Видади Гасанов, Сонаханым Микаилова, актеры Амид Гасымов, Конуль Джафарзаде и Вугар Гаджиев.