Состоялось мероприятие по случаю 75-летия Вагифа Мустафазаде

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта - день рождения композитора, основоположника мугамно-джазового жанра, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Мустафазаде.

Как сообщает Report, по этому случаю в Ичеришехер состоялось открытие джазового фестиваля "Вагифсаягы".

Фестиваль прошел при поддержке министерства культуры и туризма, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". В качестве генспонсора проекта выступила компания "Gilan Holdinq". Мероприятие организовало телерадио "Voice of Azerbaijan" при технической поддержке Азербайджанской государственной филармонии.

По инициативе основных организаторов мероприятия Шакира Эминбейли и Рахиба Азери утром поклонники творчества джазмена посетили его могилу, прочитали молитвы.

Затем участники фестиваля и представители медиа побывали в доме-музее композитора в Ичеришехер, где его друзья и родственники поделились теплыми воспоминаниями.

В завершение у крепостных стен состоялся концерт.

Напомним, что с 1964 года В.Мустафазаде являлся руководителем ансамбля "Ореро", возглавлял трио "Кавказ", женские вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" и "Севиль", а также инструментальный ансамбль "Мугам".

Он - лауреат международных джаз-фестивалей и конкурсов "Таллин-66", "Тбилиси-78", "Монте-Карло".

Торжественная церемония по случаю 75-летия В.Мустафазаде пройдет 10 апреля во Дворце Гейдара Алиева.