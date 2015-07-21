Состоялись похороны известного скульптора

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Говсанах состоялись похороны скончавшегося в мастерской скульптора Сабира Мамедова.

Об этом Report сообщил заведующий производственно-творческим комбинатом Союза художников Азербайджана Балоглан Гусейнов.

По его словам, С.Мамедов работал в цехе по выплавке металла производственно-творческого комбината: "Сабир муаллим был тихим человеком, занимающимся своим делом. Он любил работать в мастерской. У него две дочери. Обе - художницы и члены Союза художников Азербайджана".

Отметим, что Сабир Мамедов родился в 1949 году. Его тело обнаружили в мастерской Союза художников Азербайджана в Насиминском районе. Скульптор скончался от инфаркта.