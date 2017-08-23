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    Состоялись похороны Байрама Кюрдаханлы

    Мастера мейханы похоронили рядом с отцом

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Состоялись похороны мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы.

    Как сообщает Report, он похоронен на кладбище в Кюрдаханы.

    До похорон состоялась церемония прощания с покойным, на которой присутствовали члены семьи и коллеги.

    Б.Кюрдаханлы похоронили рядом с отцом.

    Отметим, что 23 августа в 2 часа на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района житель столицы Рамин Фархадов за рулем автомобиля марки Peugeot сбил переходящего дорогу местного жителя Байрама Гулиева. Госпитализированный Б.Гулиев скончался в медицинском учреждении. По факту Сабунчинское РУП ведет расследование. 

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