Состоялись похороны Байрама Кюрдаханлы

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Состоялись похороны мастера мейханы Байрама Кюрдаханлы.

Как сообщает Report, он похоронен на кладбище в Кюрдаханы.

До похорон состоялась церемония прощания с покойным, на которой присутствовали члены семьи и коллеги.

Б.Кюрдаханлы похоронили рядом с отцом.

Отметим, что 23 августа в 2 часа на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района житель столицы Рамин Фархадов за рулем автомобиля марки Peugeot сбил переходящего дорогу местного жителя Байрама Гулиева. Госпитализированный Б.Гулиев скончался в медицинском учреждении. По факту Сабунчинское РУП ведет расследование.