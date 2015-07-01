Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ В Парк-Синема "Flame Towers" состоялась презентация фильма "Вдали от обезумевшей толпы".

Как сообщает Report, первый показ фильма был проведен для представителей прессы.

Фильм снят режиссером Томасом Винтербергом по мотивам романа Томаса Харди.

Мелодрама повествует о жизни девушки по имен Батшеба. Батшеба живет на ферме, которая досталась ей от дяди. Еще при жизни дяди она отклоняет предложение пастуха Гука выйти за него замуж. После она отказывает и очень успешному фермеру Болтвуду, сделавшему ей предложение. В конце она влюбляется в красивого офицера Трою и выходит за него замуж. Однако после этого ее жизнь полностью меняется. События начинают развиваться по непредвиденному сценарию.

В фильме снимались Майкл Шин, Кэри Маллиган, Ричард Диксон, Маттиас Шонартс, Джессика Барден и другие.

Отметим, что фильм выйдет на экраны со 2 июля.