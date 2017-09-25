Состоялась презентация фильма "Хынаяхты геджеси"

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Состоялась презентация фильма народной артистки Азербайджана, солистки Театра оперы и балета Фидан Гаджиевой "Хынаяхты геджеси" ("Вечер хынаяхты").

Как сообщает Report, режиссер фильма Наиль Наибоглу, автор сценария Назиля Сафарли.

Фильм, где показаны традиции Азербайджана, продемонстрируют не только в нашей стране, но и за рубежом. Здесь Ф.Гаджиева исполняет наши азербайджанские произведения на английском языке, а песня "Гезелим, йар, гезелим" из оперетты "Аршин мал алан" звучит в исполнении Н.Сафарли.

20-минутный фильм всесторонне отразил наши традиции.

По словам Ф.Гаджиевой, церемония хынаяхты является не имеющей аналога традицией: "Мы постарались показать в фильме каждую деталь. Многие известные зарубежные певцы пользуются нашими узорами и мы постарались показать принадлежность этих узоров и хончи нашему народу. Мы продолжим пропаганду наших традиций".