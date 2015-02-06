Состоится вечер памяти Самандара Рзаева

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 11 февраля состоится вечер памяти, посвященный видному актеру театра и кино, заслуженному артисту Самандару Рзаеву.

Как сообщает Report, мероприятие пройдет в Академическом национальном драматическом театре при организационной поддержке министерства культуры и туризма.

Напомним, что в 1964-1968 гг. С.Рзаев учился на актерском факультете Азербайджанского государственного театрального института. К творческой деятельности он приступил в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, где создал интересные образы.

Наряду с театральной деятельностью, С.Рзаев также снялся в телевизионных спектаклях "Эвлери кёндялян яр", "Йоллар гёрюшенде" и пр. Актер создал также прекрасные образы в фильмах "Бабамын бабасынын бабасы", "Од ичинде", "Бабек", "Бяйин огурланмасы" и т.д.

Напомним, что в прошлом месяце С.Рзаеву исполнилось 70 лет.