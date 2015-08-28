В Азербайджане состоится презентация "Премии Джафара Джаббарлы"

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Союз помощи в развитии культуры, науки и образования имени Джафара Джаббарлы проведет в конце этого года презентацию премии Джафара Джаббарлы.

Об этом Report сообщила внучка Д.Джаббарлы Гамар Сейфеддингызы. По ее словам, церемония награждения пройдет в конце этого года.

Г.Сейфеддингызы рассказала о намерении провести в Баку и Хызы "Дней Джафара Джаббарлы": "Мы приступили к работам по организации церемонии вручения премии. Как и в предыдущие годы, и в этом году премии Джафара Джаббарлы будут удостоены талантливые и известные лица в области культуры, науки и образования. До конца года мы также планируем проведение "Дней Джаббарлы". На мероприятиях в Баку и Хызы примут участие члены семьи, близкие и родственники писателя, поклонники его творчества, а также представители литературы и искусства".

Напомним, что "Премия Джафара Джаббарлы" была учреждена в 2001 году по проекту Дома-музея драматурга. В качестве спонсоров мероприятия выступают Общественный союз помощи в развитии культуры, науки и образования имени Джафара Джаббарлы и компания BP. На сегодняшний день премии удостаивались многие деятели науки и искусства.

Председателем Премиальной комиссии имени Джафара Джаббарлы является дочь драматурга Гюляра Джаббарлы.