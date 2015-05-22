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    Состоится презентация документального фильма "Восхождение"

    Фильм посвящен памяти генерал-лейтенанта Керима Керимова

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 26 мая в Центре кино Низами состоится презентация полнометражного документального фильма "Восхождение" ("Юкселиш"). 

    Как сообщает Report, фильм, снятый по заказу государства в студии "Салнаме" режиссером, народным артистом Васифом Бабаевым, посвящен памяти выдающегося ученого-конструктора, председателя государственной комиссии по космическим полетам СССР генерал-лейтенанта Керима Керимова. 

    Автором идеи фильма является академик Ариф Пашаев, руководителем проекта академики Ариф Пашаев и Ариф Мехтиев, автор сценария Васиф Бабаев, операторы Валерий Панкратов, Надир Зейналов, Эльчин Абдуллаев, Алексей Малышев, Сахиб Сафаров, операторы хроники 1970-1980-х годов Мухтар Мамедов, Геннадий Пастушков, Захид Назаров, Рафиг Джавадов, Рустам Зулалов, редактор Юсиф Шейхов, исполнительный продюсер Азад Ахундов, продюсеры Васиф Бабаев и Назим Гусейнов. 

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