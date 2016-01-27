Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Академическом национальном драматическом театре состоится премьера спектакля "Звонок с того света" ("Axirətdən gələn zəng").

Как сообщил Report режиссер постановки Орудж Гурбанов, сейчас идут последние репетиции.

По его словам, премьера запланирована на февраль месяц.

Режиссер отметил, что спектакль поставлен по мотивам произведения писателя, депутата Гусейнбалы Мираламова: "Сначала мы хотели назвать спектакль "Послание покойника". Затем, посоветовавшись с автором, решили оставить первоначальный вариант - "Звонок с того света".

В постановке собран интересный актерский ансамбль. Роль, которую не успел сыграть покойный актер, заслуженный артист Алескер Мамедоглу, поручена другому актеру Академического национального драматического театра, заслуженному артисту Мирзе Агабейли".

Отметим, что в спектакле задействованы народные артисты Бести Джафарова, Саида Гулиева, заслуженные артисты Мирза Агабейли, Сабир Мамедов, Кязым Гасангулиев, Матанат Атакишиева и другие.