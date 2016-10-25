В Баку состоится премьера спектакля "Сары гелин"

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Песня "Сары гелин" будет представлена зрителям в новой постановке.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства молодежи и спорта Азербайджана, цель заключается в представлении зрителям точной и опирающейся на исторические факты картины создания песни.

Режиссер подготовленной на основе исторических фактов постановки - заслуженный артист республики Ниджат Кязымов.

Презентация проекта состоится 27 октября в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. На мероприятии ожидается участие представителей государства и правительства, посольств, народных депутатов.

В постановке задействованы около 150-ти студентов и актеров.