В Баку состоится премьера "Кавказской племянницы"

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Первая премьера Азербайджанского государственного музыкального театра в новом сезоне состоится 25 сентября.

Как сообщает Report, новый спектакль поставлен на основе оперетты народного артиста СССР, известного композитора Рауфа Гаджиева "Кавказская племянница".

Спектакль подготовлен на русском языке. Постановщиком произведения является заслуженный деятель искусства Али Усубов.

До сегодняшнего дня это произведение Рауфа Гаджиева было поставлен на сценах музыкальных театров Москвы, Санкт-Петербурга, Риги, Нальчика, Волгограда.

Отметим, что дирижером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусства Назим Гаджиалибеков, художником-постановщиком - приглашенный из Москвы действительный член Российской академии живописи, профессор Дмитрий Чербаджи, балетмейстером-постановщиком - Лейла и Закир Агаевы.

Главные роли в спектакле исполняют народный артист Ильхам Намиг Камал, заслуженные артисты Наргиз Керимова, Акбер Ализаде, Саида Шарифалиева, Борис Графкин, актеры Фируз Мамедов, Мехрибан Залыева, Эльчин Иманов, Марина Литвиненко и др.