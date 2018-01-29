Состоится премьера балета, посвященного 100-летию Гара Гараева

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ 100-летие народного артиста СССР, видного композитора Гара Гараева отметят рядом мероприятий.

Как сообщает Report, согласно подготовленному министерством культуры и туризма плану мероприятий, 3 февраля в 19:00 в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера одноактного балета "Гойя" на музыку Гара Гараева и Фараджа Гараева.

Было отмечено о приглашении руководством театра деятелей культуры с мировым именем для постановки спектакля.

Кроме того, 5 февраля в 17:00 в Азербайджанском национальном музее искусств пройдет выставка на тему "QÜRUR və DÜHA. Yaşayan Əfsanə", посвященная созданному художниками и фотографами образу Гара Гараева.

В тот же день в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии состоится юбилейный вечер, посвященный 100-летию выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, Героя социалистического труда, Лауреата Ленинской премии, Лауреата Государственных премий СССР, Лауреата Государственной премии Азербайджанской ССР, академика Гара Гараева.