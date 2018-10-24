 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоится мероприятие "Флаг-100", посвященное 100-летию Государственного флага

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Общественного объединения морального воспитания молодого поколения "Петек" ("Pətək") и Национального музея истории Азербайджана состоится мероприятие "Флаг-100", посвященное 100-летию Государственного флага. 

    Как сообщили Report в Общественном объединении, цель мероприятия заключается в усвоении учениками информации об истории, создании флага Азербайджана, пройденном в течение 100 лет сложном и почетном пути. 

    На мероприятии примут участие представители министерства образования, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Омбудсменского аппарата, TİKA, Управления образования города Баку, а также школьники. 

    Мероприятие начнется 26 октября в 15:00 в Национальном музее истории Азербайджана. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi