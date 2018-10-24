Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ При организационной поддержке Общественного объединения морального воспитания молодого поколения "Петек" ("Pətək") и Национального музея истории Азербайджана состоится мероприятие "Флаг-100", посвященное 100-летию Государственного флага.

Как сообщили Report в Общественном объединении, цель мероприятия заключается в усвоении учениками информации об истории, создании флага Азербайджана, пройденном в течение 100 лет сложном и почетном пути.

На мероприятии примут участие представители министерства образования, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Омбудсменского аппарата, TİKA, Управления образования города Баку, а также школьники.

Мероприятие начнется 26 октября в 15:00 в Национальном музее истории Азербайджана.