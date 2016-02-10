 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею народного артиста Рауфа Атакишиева

    Концерт пройдет 13 февраля в Азербайджанской государственной филармонии

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, пианиста Рауфа Атакишиева.

    Как сообщили Report в Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева, концерт пройдет 13 февраля. 

    В концертной программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли. Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Рауф Абдуллаев, дирижером - Ялчин Адыгёзалов. 

    На концерте выступят Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгёзалзаде, Ульвия Гаджибекова. 

    Отметим, что Рауф Атакишиев родился 15 июля 1925 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi