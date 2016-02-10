Состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею народного артиста Рауфа Атакишиева

10 февраля, 2016 18:17

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Состоится концерт, посвященный 90-летнему юбилею народного артиста Азербайджана, пианиста Рауфа Атакишиева. Как сообщили Report в Азербайджанской государственной филармонии имени М.Магомаева, концерт пройдет 13 февраля. В концертной программе выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени У.Гаджибейли. Художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Рауф Абдуллаев, дирижером - Ялчин Адыгёзалов. На концерте выступят Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгёзалзаде, Ульвия Гаджибекова. Отметим, что Рауф Атакишиев родился 15 июля 1925 года.