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    В Баку состоится концерт национального камерного оркестра

    Концерт состоится 11 мая в Азербайджанской государственной филармонии

    Баку, 3 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджанской государственной филармонии 11 мая пройдет концерт национального камерного оркестра.

    Как сообщает Report, проект состоится при поддержке телеканала "Культура" и "Азербайджанского радио".

    На концерте примут участие народные артисты Гуляз Мамедова, Гюлянаг Мамедова, заслуженные артисты Лале Мамедова, Илаха Эфэндиева, победители конкурса мугама Сархан Буййадзаде, Бабек Гулиев, Туркай Маликова, молодые певцы Мехри Асадуллаева, Агил Рзаев, Талех Яхьяйев, Туран Сафарли.

    Художественный руководитель ансамбля Арзу Салимова.

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