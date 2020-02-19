Софи Лорен возвращается в большое кино

Стриминговая платформа Netflix будет показывать драму "Вся жизнь впереди" с 85-летней Софи Лорен в главной роли, для актрисы фильм станет возвращением в большое кино после многолетнего перерыва.

Как сообщает Report, Netflix приобрел права на показ "Вся жизнь впереди", режиссером которой стал сын актрисы Эдоардо Понти.

Сюжет фильма основан на одноименной книге Ромена Гари. Лорен сыграет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Героиня воспитывает брошенных детей в приюте, в который попадает 12-летний мальчик по имени Момо из Сенегала. В кратком обзоре Netflix создатели пишут о главных героях фильма, что "двое одиночек становятся защитниками друг друга".

Дата выхода фильма пока не известна. Кроме того, рассматривается вариант, что картина до выхода на Netflix будет представлена на одном из кинофестивалей.