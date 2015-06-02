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    Снимается фильм об инвалидах Карабахской войны

    Главные роли в короткометражном художественном фильме Воскресенье исполняют Видади Гасанов и Айшад Мамедов

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Снимается новый короткометражный художественный фильм, повествующий об инвалидах Карабахской войны.

    Как сообщает Report, съемки фильма "Воскресенье" ("Bazar günü") проходят на центральных улицах города Баку, в Государственном исторически-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" и в поселке Бузовна. 

    Автор сценария фильма - Ульвия Гейдарова, режиссер-постановщик - Парвиз Алиев, оператор-постановщик - Эльман Алиев. 

    Роли в фильме исполняют Видади Гасанов,  Айшад Мамедов и Амина Балогланова. 

    Последние съемки короткометражного фильма пройдут в конце недели в Ичеришехер. 

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