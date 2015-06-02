Снимается фильм об инвалидах Карабахской войны

2 июня, 2015 16:32

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Снимается новый короткометражный художественный фильм, повествующий об инвалидах Карабахской войны. Как сообщает Report, съемки фильма "Воскресенье" ("Bazar günü") проходят на центральных улицах города Баку, в Государственном исторически-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" и в поселке Бузовна. Автор сценария фильма - Ульвия Гейдарова, режиссер-постановщик - Парвиз Алиев, оператор-постановщик - Эльман Алиев. Роли в фильме исполняют Видади Гасанов, Айшад Мамедов и Амина Балогланова. Последние съемки короткометражного фильма пройдут в конце недели в Ичеришехер.