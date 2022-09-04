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Скончался заслуженный художник Азербайджана

Скончался заслуженный художник Азербайджана Скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерэлли.
Искусство
4 сентября 2022 г. 11:56
Скончался заслуженный художник Азербайджана

Скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерэлли.

Об этом Report сообщили близкие художника.

Асиф Гусейн оглу Рзаев (Асиф Азерэлли) родился 19 июля 1946 года в селе Угурбейли Бардинского района.

В 1971 году окончил Бакинский техникум искусств имени Азима Азимзаде. Спустя год стал победителем Всесоюзного конкурса живописи. В 1980 году окончил Академию Искусств в городе Тбилиси. В 1980 году был избран Членом Союза художников СССР.

Работал доцентом в Азербайджанской Государственной Художественной Академии.

Его работы экспонировались на выставках во Франции, Германии, Иране, Украине, России, Турции и Узбекистане.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın əməkdar rəssamı vəfat edib

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