Скончался заслуженный художник Азербайджана

Скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерэлли.

Скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерэлли.

Об этом Report сообщили близкие художника.

Асиф Гусейн оглу Рзаев (Асиф Азерэлли) родился 19 июля 1946 года в селе Угурбейли Бардинского района.

В 1971 году окончил Бакинский техникум искусств имени Азима Азимзаде. Спустя год стал победителем Всесоюзного конкурса живописи. В 1980 году окончил Академию Искусств в городе Тбилиси. В 1980 году был избран Членом Союза художников СССР.

Работал доцентом в Азербайджанской Государственной Художественной Академии.

Его работы экспонировались на выставках во Франции, Германии, Иране, Украине, России, Турции и Узбекистане.