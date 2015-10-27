Скончался заслуженный деятель кино Азербайджана

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Скончался заслуженный деятель кино, бывший директор лаборатории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы Фаиг Алиев.

Об этом Report сообщил сотрудник киностудии, художник Шахин Гасанли.

Отметим, что Фаиг Алиев родился в 1944 году в Баку. Он на протяжении длительного времени работал в киностудии "Азербайджанфильм". Был руководителем студии "Ашкарфильм".

Сотрудник киностудии будет похоронен сегодня в 14.00.