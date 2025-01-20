Скончался заслуженный артист Мовсум Гусейнов

Скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Мовсум Гусейнов.
Об этом сообщили Report в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре.
Согласно информации, актер скончался после продолжительной болезни.
Мовсум Гусейнов родился 13 июня 1958 года в Лачынском районе. ОН работал в Сумгайытском государственном музыкально-драматическом театре, Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии и Бакинском муниципальном театре.
16 октября 2018 года Мовсум Гусейнов был удостоен почетного звания заслуженного артиста Азербайджана.