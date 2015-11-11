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    Скончался режиссер фильма "Д`Артаньян и три мушкетера"

    Георгию Юнгвальду-Хилькевичу был 81 год

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром скончался режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Боткинской больнице, куда он был экстренно госпитализирован неделю назад.

    Георгий Юнгвальд-Хилькевич с 3 ноября находился в реанимации хирургического отделения Боткинской больницы.

    Ему был 81 год. 

    Как сообщила супруга режиссера Надира Юнгвальд-Хилькевич, создатель фильмов о приключениях мушкетеров скончался от сердечной недостаточности.

    Георгий Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. Среди самых известных фильмов российского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР - "Д`Артаньян и три мушкетера", "Узник замка Иф", "Ах, водевиль, водевиль" и другие. 

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