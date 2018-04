Скончался режиссер фильмов про Джеймса Бонда

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Гай Хэмилтон, режиссер фильмов про Джеймса Бонда, скончался в возрасте 93 лет, сообщает Report со ссылкой на Guardian.

"Британский кинорежиссер Гай Хэмилтон, известный своей работой над четырьмя ключевыми фильмами о Джеймсе Бонде, скончался в возрасте 93 лет", - пишет газета.

Хэмилтон был режиссером четырех кинокартин из цикла приключений про Джеймса Бонда: "Голдфингер" (Goldfinger, 1964) и "Бриллианты навсегда" (Diamonds Are Forever, 1971) с актером Шоном Коннери в главной роли, а также фильмов "Живи и дай умереть" (Live and Let Die, 1973) и "Человек с золотым пистолетом" (The Man with the Golden Gun, 1974) с Роджером Муром в роли суперагента.

В общей сложности его фильмография насчитывает около двадцати картин.