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Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря

Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря Международный фонд спасения Арала (МФСА) стремится сотрудничать с Азербайджаном в передаче опыта борьбы с обмелением.
COP29
18 ноября 2024 г. 12:29
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря

Международный фонд спасения Арала (МФСА) стремится сотрудничать с Азербайджаном в передаче опыта борьбы с обмелением.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал заместитель председателя МФСА Серик Бекмаганбетов.

По его словам, технологиями и методами, которые изучит и успешно применит организация, смогут воспользоваться и страны Каспийского бассейна, в том числе и Азербайджан.

"Наша цель сберечь водоемы, поэтому я, как сотрудник МФСА, заинтересован в укреплении сотрудничества и партнерства с Азербайджаном", - сказал он, подчеркнув, что это вопрос выживания.

Он также выразил благодарность Азербайджану за высокий уровень организации климатической конференции СОР29: "Это третий СОР, в котором я участвую, мне есть с чем сравнивать, все продумано до мелочей".

Говоря о реализации проектов и инициатив в рамках СОР29, зампред отметил, что МФСА смогла подписать меморандум о взаимопонимании с Международным институтом управления водными ресурсами (IWMI), открыв еще больше возможностей для сотрудничества на международном уровне.

"У нас есть постоянные партнеры, однако мы хотели бы расширить наши связи", - отметил он.

По словам Бекмаганбетова, у организации очень много точек соприкосновения интересов с Туркменистаном и Казахстаном и это усиливает сотрудничество в вопросах обмеления Каспия. "Нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Serik Bekmaqanbetov: Xəzərin Aralın taleyini təkrarlamaması üçün səylərimizi birləşdirməliyik
Версия на английском языке Serik Bekmaganbetov urges international cooperation to save Caspian Sea from Aral Sea's fate

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