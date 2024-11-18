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Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития

Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития Катар привержен принципу общей, но дифференцированной ответственности в отношении вопросов климатического финансирования.
COP29
18 ноября 2024 г. 10:59
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития

Катар привержен принципу общей, но дифференцированной ответственности в отношении вопросов климатического финансирования.

Об этом в эксклюзивном заявлении Report сказал помощник заместителя министра по вопросам изменения климата в Министерстве окружающей среды и изменения климата Ахмад Мохаммед Аль Сада.

По его словам, своим участием в СОР29 Катар намерен внести вклад в реализацию мер по смягчению изменения климата, а также усилить свою поддержку в вопросе разработки инновационных решений для этих целей.

"Катар подчеркивает ответственность развитых стран в обеспечении финансирования, разработке и передачи технологий и наращивания потенциала для развивающихся стран", - сказал Аль-Сада.

Помощник замминистра также подчеркнул, что видит возможным сотрудничество между Катаром и Азербайджаном в области экологии и устойчивого развития.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Катар инвестировать в проекты в сфере возобновляемых источников энергии в Азербайджане, Аль-Сада сказал, что после проведения необходимых исследований и изучения всех аспектов сотрудничества, появится возможность принять соответствующее решение.

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Версия на азербайджанском языке Qətər rəsmisi: Azərbaycanla ekologiya və dayanıqlı inkişaf sahəsində əməkdaşlıq edə bilərik
Версия на английском языке Ahmad Mohammed Al Sada: Qatar and Azerbaijan can cooperate in ecology and sustainable development

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