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ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях

ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях ISO работает с экспертами над включением климатологии в технические стандарты в различных областях - от автомобильной промышленности до продуктов питания и здравоохранения.
COP29
18 ноября 2024 г. 14:46
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях

ISO работает с экспертами над включением климатологии в технические стандарты в различных областях - от автомобильной промышленности до продуктов питания и здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Сильвио Дулински на мероприятии "Зеленая таможня: Развитие устойчивой торговли через упрощение, инновации и стандарты" в рамках COP29.

"В прошлом году мы обновили 42 стандарта систем управления по качеству воды, окружающей среде, кибербезопасности и другим сферам, добавив климатические требования в число ключевых условий сертификации", - отметил он.

Дулински подчеркнул важность экономики замкнутого цикла для достижения Целей устойчивого развития, а также значение упрощения глобальной торговли отходами, особенно в сфере переработки пластика.

Замгенсека добавил, что в 2021 году ISO приняла Лондонскую декларацию с целью включения климатологии в стандарты.

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Версия на английском языке ISO to incorporate climate science into technical standards across different fields
Версия на азербайджанском языке ISO müxtəlif sahələrdə iqlim elmini texniki standartlara daxil edəcək

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