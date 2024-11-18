Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) активно учитывает изменения климата в рамках существующих программ, направленных на поддержку и защиту детей.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) активно учитывает изменения климата в рамках существующих программ, направленных на поддержку и защиту детей.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил директор Управления по вопросам изменения климата и здоровья и заместитель помощника министра здравоохранения Джон Балбус во время встречи с представителями СМИ в понедельник.

"HHS предлагает широкий спектр услуг для маленьких детей, начиная с программы медицинского страхования для детей из малообеспеченных семей и заканчивая программой Head Start. Наш департамент делает все возможное, чтобы изменения климата учитывались в этих инициативах", - отметил Балбус.

В качестве примера он привел проект, в рамках которого был проведен анализ климатических рисков для всех учреждений Head Start по всей стране. Это позволяет их сотрудникам адаптироваться к изменениям и продолжать предоставлять услуги. Кроме того, в программе медицинского страхования детей предусмотрены льготы в случае стихийных бедствий, например, для приобретения очистителей воздуха во время лесных пожаров.

Балбус подчеркнул, что разработка крупных федеральных программ по защите детей от климатических рисков входит в полномочия Конгресса. "В рамках HHS нет масштабной программы “Защита здоровья детей в связи с изменением климата”, так как создание новых программ находится в компетенции Конгресса. Однако мы работаем над тем, чтобы существующие инициативы адаптировались к вызовам, связанным с изменением климата", - заключил он.