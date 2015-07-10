 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Скончался актер Омар Шариф

    Информацию о смерти актера распространил телеканал Аль-Арабия

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В возрасте 83-х лет скончался всемирно известный актер Омар Шариф.

    Как отмечает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

    Долгое время актер страдал болезнью Альцгеймера.

    Об этом сообщил сын актера Тарик Шариф. По его словам, в последнее время отец никого не узнавал.

    Напомним, что Омар Шариф родился 10 апреля 1932 года в Египте. В 1954 году он начал карьеру в кинематографе. В 1962 году был удостоен премии "Оскар".

    Фильмы с участием Омара Шарифа вошли в сокровищницу мирового кинематографа.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi