​Скончался актер Омар Шариф

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В возрасте 83-х лет скончался всемирно известный актер Омар Шариф.

Как отмечает Report, об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Долгое время актер страдал болезнью Альцгеймера.

Об этом сообщил сын актера Тарик Шариф. По его словам, в последнее время отец никого не узнавал.

Напомним, что Омар Шариф родился 10 апреля 1932 года в Египте. В 1954 году он начал карьеру в кинематографе. В 1962 году был удостоен премии "Оскар".

Фильмы с участием Омара Шарифа вошли в сокровищницу мирового кинематографа.