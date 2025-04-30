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Скончался народный художник Рафис Исмаилов

Скончался народный художник Рафис Исмаилов Выдающийся художник кино и театра, народный художник Азербайджана Рафис Исмаилов скончался в возрасте 86 лет.
Искусство
30 апреля 2025 г. 22:41
Скончался народный художник Рафис Исмаилов

Выдающийся художник кино и театра, народный художник Азербайджана Рафис Исмаилов скончался в возрасте 86 лет.

Об этом Report сообщили в Союзе кинематографистов Азербайджана.

Он долгое время страдал от тяжелой болезни.

Отметим, что Р.Исмаилов родился 30 марта 1939 года в Баку. В 1962 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище. В 1966-1972 годах учился на художественном факультете Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве.

С 1972 года работал на киностудии "Азербайджанфильм". Он был художником-постановщиком многих фильмов и театральных постановок, а также художником и режиссером нескольких анимационных фильмов.

Р.Исмаилов также был иллюстратором произведений азербайджанской и зарубежной литературы.

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Версия на азербайджанском языке Xalq rəssamı Rafiz İsmayılov vəfat edib

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