Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Азербайджана Мухтар Маниев.
Об этом Report сообщили в министерстве культуры и туризма.
Согласно информации, народный артист умер в возрасте 81 года.
Ведутся обсуждения о месте проведения церемонии прощания.
Напомним, что народный артист долгое время страдал от сахарного диабета, ему были ампутированы обе ноги.
Отметим, что Мухтар Маниев родился в 1935 году в Баку. Он снялся в более 150 фильмах.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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