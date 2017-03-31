Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Скончался известный турецкий актер Халит Акчатепе.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, актер ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Причиной смерти Х.Акчатепе стала закупорка кровеносных сосудов.

Отметим, что Х.Акчатепе родился 1 января 1938 года в Унье. Актер запомнился после роли в фильме "Tatlı Dilim". Слава к нему пришла после фильма "Hababam Sınıfı", где он создал роль Гюдюк Наджми. Затем в основном он остался в памяти зрителей ролями, полученными в фильмах с участием Кемала Сунала.