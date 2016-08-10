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    ​Скончался скульптор Эрнст Неизвестный

    Среди известных работ Неизвестного - Цветок лотоса у Асуанской плотины, магаданская Маска скорби, статуэтка Орфея для ТЭФИ

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на 92-м году жизни скончался скульптор Эрнст Неизвестный.

    Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Олег Сулькин.

    "Умер Эрнст Неизвестный. Это огромная потеря - для русской культуры, для всех, кто знал этого необыкновенного человека", - написал он, передает RNS.

    Среди известных работ Неизвестного - "Прометей" в Артеке, "Цветок лотоса" у Асуанской плотины, магаданская "Маска скорби", статуэтка Орфея для ТЭФИ.

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