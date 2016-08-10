Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке на 92-м году жизни скончался скульптор Эрнст Неизвестный.

Как передает Report, об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Олег Сулькин.

"Умер Эрнст Неизвестный. Это огромная потеря - для русской культуры, для всех, кто знал этого необыкновенного человека", - написал он, передает RNS.

Среди известных работ Неизвестного - "Прометей" в Артеке, "Цветок лотоса" у Асуанской плотины, магаданская "Маска скорби", статуэтка Орфея для ТЭФИ.