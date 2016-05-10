Скончался известный российский художник

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Скончался член Союза художников и Союза дизайнеров России, известный художник Владимир Каминский.

Как сообщает Report со ссылкой на российскую прессу, церемония прощания с 70-летним художником состоится 11 мая в городе Барнаул.

В.Каминский родился 5 февраля 1946 года в Барнауле. Он занимался художественным проектированием и непосредственным оформлением выставок, музеев, а также художественной ковкой, настенной росписью, промышленной графикой и живописью.

В частности, Каминский разработал проект праздничного оформления Барнаула к 250-летию со дня основания города, оформил интерьеры Барнаульского санатория.

С 1972 года Каминский был постоянным участником краевых, региональных, всесоюзных и зарубежных выставок.