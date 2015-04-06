​Скончался азербайджанский композитор

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Скончался народный артист Азербайджана, профессор Бакинской музыкальной академии, композитор Нариман Мамедов.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Союз композиторов Азербайджана.
Н.Мамедов скончался сегодня утром после тяжелой и продолжительной болезни.
Отметим, что церемония прощания с покойным состоится 7 апреля с 12:00 по 15:00 в Бакинской музыкальной академии.
Напомним, что Нариман Мамедов родился 28 декабря 1927 года в Нахчыване.
Ülviyyə HəsənqızıАвтор новости
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