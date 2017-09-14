Скончался Ашуг Адалят

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Ашуг Адалят (Насибов) скончался.

Об этом сообщили Report из Объединения ашугов Азербайджана.

Согласно сообщению, Ашуг Адалят скончался в возрасте 78 лет после продолжительной болезни.

Отметим, что Ашуг Адалят родился 27 января 1939 года в Газахском районе.

Играть на сазе научился у своего отца. Его врожденный талант проявился с юных лет, он получал приглашения на мероприятия.

Турецкий писатель Азиз Несин сказал о нем: "Исполнение Адалята как неповторимая жизнь. Лицо ее постоянно направлено на новизну, а концовка похожа на горную реку, ведущую к цветникам. Кем являлся Алескер в ашугском искусстве, искусстве слова, тем и является Адалят в искусстве саза".

Он был неповторимым исполнителем таких музыкальных произведений, как "Гайтарма", "Баш Сарытел", "Рухани", "Яныг Керем".

Аллах рехмет элясин!