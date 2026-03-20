    Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Разия Ширинова

    Скончалась заслуженная артистка Азербайджана, ханенде Разия Ширинова.

    Как сообщает Report, об этом сообщили ее близкие в социальных сетях.

    Отмечается, что она ушла из жизни в возрасте 86 лет.

    Разия Ширинова родилась в 1940 году. В 1962–1964 годах обучалась в Бакинском музыкальном техникуме имени Асафа Зейналлы в классе ханенде Сеида Шушинского, в 1977 году окончила Азербайджанский государственный институт искусств.

    Еще в студенческие годы была участницей ансамбля девушек "Лале", в 1964–1970 годах - солисткой Азербайджанской государственной филармонии. В 1968 году стала лауреатом республиканского конкурса молодых исполнителей мугама.

    В годы работы в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета создала ряд запоминающихся образов, исполнив партии в операх "Асли и Керем", "Ашуг Гариб", "Шах Исмаил", "Гелин гаясы", "Лейли и Меджнун" и других.

    Она также добилась успеха как певица. Исполняемые ею мугамы, народные и композиторские песни регулярно звучали на телевидении и радио и пользовались большой любовью слушателей.

    В 2006 году за заслуги в развитии азербайджанской культуры ей было присвоено почетное звание "Заслуженный артист".

    Əməkdar artist, xanəndə Raziyyə Şirinova vəfat edib
