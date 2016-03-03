Скончалась известная российская актриса

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Известная российская актриса Наталья Крачковская скончалась в московской больнице на 78-м году жизни, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Актриса была госпитализирована 28 февраля из-за болей в сердце, ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое.

Всего на счету Натальи Крачковской - более девяноста фильмов. В основном это были второстепенные характерные роли. Среди самых известных картин с ее участием - "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Эта веселая планета", "Покровские ворота" и другие.