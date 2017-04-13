Сильвестр Сталлоне подал в суд на кинокомпанию Warner Brothers

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Голливудский актер Сильвестр Сталлоне решил подать в суд на кинокомпанию Warner Brothers. По мнению актера, студия намеренно скрыла доходы от фильма «Разрушитель» 1993 года, и не выплатила ему соответствующую долю.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании Сталлоне Rogue Marble Productions.

Согласно тексту иска, картина заработала в мировом прокате $159 млн, а также хорошо продавалась на VHS, DVD и других носителях. Контракт между студией и актером подразумевал, что актер претендует на 15% от сборов, если они составят свыше $125 млн. The Hollywood Reporter уточняет, что если бы «Разрушитель» собрал больше $200 млн, доля Сталлоне выросла бы до 17,5%, а если больше $250 млн — до 20% от суммы сборов.

Между тем, еще недавно Warner Brothers утверждала, что сборы составляли всего $68 млн. Когда Rogue Marble обратился к WB за разъяснениями, ему в ответ пришел лишь чек на $2,8 млн без дополнительных объяснений.

«Это предполагает откровенную и явно преднамеренную подлость против международно признанного таланта», — прокомментировала подачу иска Rogue Marble. Пресс-секретарь WB Джек Хорнер отказался от комментариев Bloomberg.