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    Шекинский государственный драматический театр принял участие в фестивале в Турции

    На фестивале Шекинский театр показал комедию Скупой Мольера

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана принял участие в международном фестивале тюркоязычных народов, который прошел в турецких городах Конья и Гиресун. 

    Как сообщает Report, Шекинский театр показал комедию "Скупой" Жан-Батиста Мольера. 

    Спектакль прошел с успехом и был признан самым лучшим спектаклем фестиваля. 

    Отметим, что режиссером-постановщиком комедии "Скупой" является главный режиссер Шекинского театра Мирбала Селимли, художник спектакля - заслуженный художник Гудрет Мамедов, музыкальное оформление Ильгар Саатов и Мирбала Селимли. 

    Главные роли в спектакле играют Абульфат Салахов, Ханлар Гашимзаде, Айдын Алибалаев, Чингиз Новрузалиев, Акиф Юсифов, Рашад Аскеров, Рагим Годжаев, Парвиз Исмаилов, Сима Шабанова и другие. 

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