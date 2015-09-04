Шекинский драматический театр в новом сезоне поставит 4 новых спектакля

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Новый театральный сезон Шекинский государственный драматический театр имени Сабита Рахмана откроет 15 сентября спектаклем Ильяса Эфендиева "Встреча влюбленных в аду".

Об этом Report сообщил главный режиссер Шекинского драматического театра Мирбала Селимли.

По его словам, в Шекинском театре начались репетиции нового спектакля. М.Селимли отметил, что спектакль готовится при организации TÜRKSOY: "2015 объявлен TÜRKSOY годом Хальдуна Танера. В связи с этим в Шекинском государственном драматическом театре начались репетиции спектакля "И крутилась мельница" по одноименному произведению Хальдуна Танера. Спектакль будет готов к ноябрю. Помимо этого, в театре планируется постановка нового спектакля на основе произведения Шафаята Мехдиева.

В репертуаре Шекинского театра в 2016 году появится 4 новых спектакля.