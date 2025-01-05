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Шахрияр Абилов: Азер Бахшалиев был очень позитивным, у него был особенный юмор

Шахрияр Абилов: Азер Бахшалиев был очень позитивным, у него был особенный юмор Покойный Азер Бахшалиев был очень позитивным человеком и обладал особенным юмором.
Искусство
5 января 2025 г. 11:41
Шахрияр Абилов: Азер Бахшалиев был очень позитивным, у него был особенный юмор

Покойный Азер Бахшалиев был очень позитивным человеком и обладал особенным юмором.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказал друг известного актера, его коллега и телеведущий Шахрияр Абилов.

Он отметил, что всегда поддерживал тесное общение с А. Бахшалиевым.

"Азер Бахшалиев был особенным человеком. В шоу-бизнесе таких людей, как он, мало", - подчеркнул Абилов, добавив, что в последний раз разговаривал с другом полтора месяца назад.

Отметим, что А. Бахшалиев скончался сегодня дома в кругу семьи.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Əbilov: Azər Baxşəliyev çox pozitiv idi, fərqli zarafatları vardı

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