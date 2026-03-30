Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени

Расим Балаев был главой азербайджанской кинематографической семьи, которого она потеряла.

Как сообщает Report, об этом заявила народная артистка Шафига Мамедова на церемонии прощания с народным артистом Расимом Балаевым.

"Азербайджанское кино понесло очень тяжелую утрату. В данный момент невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени. У нас с ним было много планов, мне многое надо было ему рассказать. Очень жаль", - сообщила народная артистка.

Ш. Мамедова подчеркнула, что Расим Балаев прожил весьма достойную жизнь.