Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени
Искусство
- 30 марта, 2026
- 13:56
Расим Балаев был главой азербайджанской кинематографической семьи, которого она потеряла.
Как сообщает Report, об этом заявила народная артистка Шафига Мамедова на церемонии прощания с народным артистом Расимом Балаевым.
"Азербайджанское кино понесло очень тяжелую утрату. В данный момент невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времени. У нас с ним было много планов, мне многое надо было ему рассказать. Очень жаль", - сообщила народная артистка.
Ш. Мамедова подчеркнула, что Расим Балаев прожил весьма достойную жизнь.
