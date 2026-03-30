Şəfiqə Məmmədova: Rasim Azərbaycan kino ailəsinin başçısı idi, biz onu itirdik
İncəsənət
- 30 mart, 2026
- 13:23
Rasim Balayev Azərbaycan kino ailəsinin başçısı idi, biz onu itirdik.
"Report" xəbər verir ki, bunu Xalq artisti Şəfiqə Məmmədova Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimində deyib.
"Azərbaycan kinosuna çox ağır bir zərbə dəydi. Bu dəqiqə onun barəsində keçmişdə danışmaq olmur. Onunla planlarımız çox idi, ona deyiləsi sözlərim çox idi. Çox təəssüf",- Xalq artisti bildirib.
Ş.Məmmədova Rasim Balayevin olduqca şərəfli ömür yaşadığını ifadə edib.
14:27
Əş-Şəraa və Ştaynmayer Suriya-Almaniya münasibətlərinin inkişafı müzakirə ediblərDigər ölkələr
14:20
Foto
Video
Xalq artisti Rasim Balayev Birinci Fəxri xiyabanda dəfn olunub - YENİLƏNİB-3Mədəniyyət siyasəti
14:17
Latviya Ukraynaya 6,8 milyon avro həcmində yardım paketi təqdim edəcəkDigər ölkələr
14:09
Vuçiç: Rusiya-Serbiya qaz müqaviləsi daha üç ay uzadılıbDigər ölkələr
13:48
Azərbaycan əczaçılıq məhsullarının ixracından gəlirini 20 %-ə yaxın artırıbBiznes
13:45
Romelu Lukaku "Napoli"dən ayrılmaq istəyirFutbol
13:42
İsmayıl Bəqai: ABŞ vasitəçilər vasitəsilə danışıqlara hazır olduğunu bildiribRegion
13:33
İlham Əliyev Rasim Balayevin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıbMədəniyyət siyasəti
13:30