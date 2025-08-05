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Сегодня в Туркменистане начинаются "Дни культуры Азербайджана"

Сегодня в Туркменистане начинаются "Дни культуры Азербайджана" Сегодня в Туркменистане начинаются трехдневные "Национальные дни Азербайджана"
Искусство
5 августа 2025 г. 14:49
Сегодня в Туркменистане начинаются Дни культуры Азербайджана

С сегодняшнего дня и по 8 августа в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, проходящей в Национальной туристической зоне Туркменистана "Аваза", состоятся "Национальные дни Азербайджана".

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

В рамках мероприятий международная аудитория ознакомится с богатой культурой, историческим наследием и художественными традициями Азербайджана.

На месте проведения конференции для посетителей будет открыт азербайджанский павильон. Здесь будут представлены книги, брошюры, сувениры, ковры, кялагаи и образцы прикладного искусства, отражающие историко-культурное наследие страны. В кулинарном разделе выставочной зоны будут представлены традиционные блюда и сладости национальной кухни, продемонстрированы кулинарные традиции.

Сегодня в рамках церемонии открытия конференции состоится гала-концерт. 6 августа состоится концертная программа, посвященная "Национальным дням Азербайджана", а 8 августа - заключительный гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's National Days kick off in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gündən Türkmənistanda üçgünlük "Azərbaycan Milli Günləri" başlayır

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