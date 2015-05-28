В Нью-Йорке открылась персональная выставка Аиды Махмудовой

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в нью-йоркской галерее "Leila Heller" (568 West 25 Street) открылась персональная выставка азербайджанской художницы, учредителя Центра современного искусства "YARAT" Аиды Махмудовой под названием "Passing By…". Выставка продлится до 3 июля.

Как сообщили Report в Центре современного искусства "YARAT", галерея "Leila Heller" расположена в нью-йоркской районе Челси. Здесь проводятся известные и влиятельные выставки мирового масштаба.

На выставке представлены 8 работ художницы. В своих работах автор как бы исследует идею мгновенности. Выставив на передний план оставшиеся в стороне от внимания места и пейзажи, Аида Махмудова описывает разнообразие родной земли. В полных ностальгических чувств произведениях художницы социально-антропологические взгляды на городские и абшеронские пейзажи.

Открытие выставки в День Республики - 28 Мая носит символическое значение. 97 лет назад демократическая республика на Ближнем Востоке впервые была создана в Азербайджане. Слава и величие этого дня написаны в нашу историю золотыми буквами. "Я очень рада, что моя выставка совпала с этим замечательным днем", - сказала Аида Махмудова.

С произведениями, выставленными на выставке в "Leila Heller", можно ознакомиться на сайте галереи http://www.leilahellergallery.com/.