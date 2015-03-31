​Сегодня в Москве назовут обладателей кинопремии "Ника"

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Церемония вручения старейшей национальной кинематографической премии "Ника" пройдет во вторник в Российском государственном театре фольклора "Русская песня".

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", в номинации "Лучший фильм стран СНГ и Балтии" заявлены картины из Грузии, Киргизии, Азербайджана, Казахстана, Украины.

Лидерами по числу номинаций в этом году стали нашумевший "Левиафан" Андрея Звягинцева (10 номинаций) и "Трудно быть Богом" Алексея Германа-старшего (9 номинаций).

В номинации "Лучший игровой фильм" в шорт-лист премии вошли "Левиафан" Звягинцева, "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" Андрея Кончаловского, "Трудно быть богом" Германа-старшего, "Дурак" Юрия Быкова, "Испытание" Александра Котта. За "Лучшую режиссерскую работу" будут соперничать картины Германа-старшего, Звягинцева, Кончаловского.

На премию "За лучшую женскую роль" претендуют актрисы Агния Кузнецова ("Да и да"), Елена Лядова ("Левиафан"), Северия Янушаускайте ("Звезда"). В номинации "За лучшую мужскую роль" — Артем Быстров ("Дурак"), Алексей Серебряков ("Левиафан"), Леонид Ярмольник ("Трудно быть богом").

Открытием года могут стать сценаристы фильма "Комбинат "Надежда", режиссер "Класса коррекции" Иван Твердовский и актриса Янушаускайте.