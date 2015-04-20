​Сегодня день рождения Насибы Зейналовой

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня день рождения народной артистки Азербайджана Насибы Зейналовой. Как сообщает Report, выдающейся актрисе исполнилось бы 99 лет.

Насиба Зейналова родилась в 1916 году в Баку в семье купца и актера Кербелаи Джахангира. Именно Джахангир Зейналов считается основателем азербайджанской национальной реалистической актерской школы. Он мечтал, чтобы его единственная дочь продолжила его путь в искусстве.

Н.Зейналова сформировалась и получила известность как одна из самых достойных представителей реалистической актерской школы. Исключительна ее роль в развитии национального музыкального театра комедии. За более чем 40-летнюю карьеру в театре она создала интересные и незабываемые образы.

Насиба ханум Зейналова скончалась в День национального театра 10 марта 2004 года.

Ее творческий путь продолжает Джахангир Новрузов, который вот уже 20 лет проживает в Турции и посвятил себя развитию турецкого театра.