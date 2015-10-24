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    Санубар Искендерли: Я не могу радоваться дням рождения

    Заслуженной артистке исполняется 55 лет

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 25 октября - день рождения заслуженной артистки Азербайджана, актрисы Азербайджанского государственного академического национального театра Санубар Искендерли.

    Как сообщает Report, актрисе исполняется 55 лет. 

    Этот день Санубар Искендерли встретит с членами семьи и родными. Они отметила, что уже на протяжении долгих лет не радуется своим дням рождения: "Знаю, что домашние приготовят мне сюрприз. Но, что касается меня лично, я не собираюсь праздновать свой день рождения. С каждым годом наш возраст увеличивается. Я не могу радоваться своему дню рождения, так как возраст говорит сам за себя". 

    Напомним, что Санубар Искендерли родилась в 1960 году в Баку. 

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