Санубар Искендерли: Я не могу радоваться дням рождения

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 25 октября - день рождения заслуженной артистки Азербайджана, актрисы Азербайджанского государственного академического национального театра Санубар Искендерли.

Как сообщает Report, актрисе исполняется 55 лет.

Этот день Санубар Искендерли встретит с членами семьи и родными. Они отметила, что уже на протяжении долгих лет не радуется своим дням рождения: "Знаю, что домашние приготовят мне сюрприз. Но, что касается меня лично, я не собираюсь праздновать свой день рождения. С каждым годом наш возраст увеличивается. Я не могу радоваться своему дню рождения, так как возраст говорит сам за себя".

Напомним, что Санубар Искендерли родилась в 1960 году в Баку.