​Русский драматический театр начал показ спектакля "Волшебные тайны в новогоднюю ночь"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Русский драматический театр им. Самеда Вугуна начал показ спектакля "Волшебные тайны в новогоднюю ночь". Как сообщает Report, автором этого увлекательного спектакля, который рассчитан на маленьких зрителей в новогодние праздники, является заслуженный работник культуры Валентина Резникова, режиссер-постановщик спектакля - народный артист Александр Шаровский, а художник-постановщик - Александр Федоров. Роли в спектакле исполняют Белла Сафина, Рауль Тюркан, Олег Амирбеков, Теймур Рагимов, Сафа Мехди, Мурад Мамедов и другие.

Новогодний спектакль будет проходить ежедневно в 12:00 и 15:00 до 5 января включительно.